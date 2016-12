Ciclismo: la Gand-Wevelgem è di Degenkolb

Niente bis di Peter Sagan alla Gand-Wevelgem. La classica belga, che si corre nelle Fiandre, è stata vinta da John Degenkolb. Il velocista tedesco del Team Giant-Shimano ha beffato allo sprint lo slovacco della Cannondale che era il grande favorito ma è giunto terzo, dietro anche al giovane Demare (FDJ). Volata troppo lunga per Sagan che negli ultimi 70 metri è stato saltato. Quinto posto per Tom Bonen, più in ombra Fabian Cancellara.