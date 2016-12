Ciclismo, Kristoff beffa tutti alla Milano-Sanremo

Grande protagonista della gara, 294 km da Milano a Sanremo, è stato il maltempo. Nonostante tutto è venuta fuori una giornata tutto sommato divertente, animata da una fuga con anche Parrinello e Bono, e da un successivo attacco di Vincenzo Nibali sulla Cipressa quando mancavano 25 km. Il siciliano dell'Astana ha provato a far saltare il banco, ha raggiunto i fuggitivi e li ha saltati in discesa. L'azione dello squalo si è però esaurita ai piedi del Poggio, l'ultima asperità di giornata, quando mancavano 9 km. Sul Poggio c'è stato qualche scatto ma nulla di importante, con i big davanti ma in attesa della volata. Nel finale, sul lungomare Italo Calvino, la velocità si è alzata e decisiva è stata l'azione di Luca Paolini, che ha tenuto al riparo Kristoff e poi lo ha lanciato nel momento giusto. Greipel non c'è stato, Cavendish è partito presto e ha esaurito le forze chiudendo quinto, Sagan non aveva gambe (decimo) e così lo sprint è stato dominato dal norvegese che ha preceduto Fabian Cancellara e Ben Swift. Il vincitore 2013, Ciolek, è giunto ottavo mentre per l’Italia ci sono Colbrelli sesto e Modolo ottavo. Per Kristoff, 26enne di Oslo, è il primo grande successo in carriera dopo il bronzo nella prova in linea alle Olimpiadi di Londra 2012.