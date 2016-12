Tirreno-Adriatico 2014: super Contador, tappa e maglia

La frazione più dura della corsa dei "Due Mari" è dominata da Alberto Contador che sul Passo Lanciano, a 30 km dal traguardo, stacca gli altri big della classifica come la maglia azzurra Kwiatkowski e il colombiano Quintana e va all'inseguimento dei fuggitivi della prima ora, De la Cruz, King e Geshke. Una volta raggiunti a circa 8 km dall'arrivo, Contador fa il forcing e, dopo aver visto scattare King, lo raggiunge e lo supera appena la strada si fa molto difficile. Sul Muro di Guardiagrele, 600 metri con punte al 22%, il Pistolero fa la differenza e si invola per vincere. Gli altri big arrivano parecchio attardati al traguardo, la maglia azzurra Kwiatkowski ad oltre 5 minuti. In classifica gerenale Contador (Saxo Tinkoff) guida con 2'08" su Quintana (Movistar) e 2'15" sul compagno di squadra Kreuziger. Pozzovivo, ottavo a 2'56", e Caruso, nono a 2'58", sono i migliori italiani.