Tirreno-Adriatico 2014: ad Arezzo trionfa Sagan

E' Peter Sagan a passare per primo sul traguardo di Arezzo, al termine della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2014. Lo slovacco della Cannondale precede in volata Michal Kwiatkowski, che strappa così la maglia azzurra di leader della corsa al compagno di squadra Mark Cavendish, e Simon Clarke, terzo all'arrivo e in classifica generale alle spalle di Rigoberto Uran Uran. Quarto un delusissimo Philippe Gilbert.