Ciclismo: Guardini vince una tappa al Giro di Malesia... con il piede bucato

E' ferito ma felice Andrea Guardini. Il 24enne corridore dell'Astana ha trionfato nella terza tappa del Tour de Langkawi, il Giro di Malesia dopo che venerdì, nel corso della seconda frazione, era caduto procurandosi una vistosa ferita al piede sinistro, prontamente mostrata attraverso il profilo Twitter dello stesso corridore. Per Guardini non si tratta del primo successo in terra malese. Sono infatti ben 13 le vittorie così divise: 5 nel 2011, 6 nel 2012 e una nella scorsa edizione.