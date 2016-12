Pantani e il testimone oculare: quante ombre su quel 5 giugno 1999 a Madonna di Campiglio

"Antonio De Rensis, avvocato della famiglia Pantani, sta facendo un lavoro preziosissimo per fare luce sulle tante ombre che ancora accompagnano il giorno di San Valentino di 10 anni fa e per cercare di dare risposta al disperato appello della mamma di Marco, che da tanto tempo ricerca la verità e urla al mondo "Mio figlio è stato ucciso" - ci spiega Dezan - Si stanno facendo passi in avanti importantissimi e probabilmente su quello che è avvenuto quel giorno dobbiamo aspettarci molte novità e anche qualche colpo di scena. Passi in avanti proprio sul 5 giugno 1999, giorno della cacciata di Pantani da Madonna di Campiglio. Tutta l'Italia si svegliò con la notizia della sua maglia rosa strappata e un tasso di ematocrito superiore ai valori consentiti. Ho sotto gli occhi i documenti di quel giorno e il valore medio scritto da chi effettuò il controllo era addirittura 53".



"Ma noi, dopo tanti mesi di ricerca - svela Dezan - abbiamo raccolto la testimonianza di una persona molto attendibile, di un teste oculare che ci racconta di aver visto Marco la sera prima del controllo, che tutti sapevano sarebbe avvenuto, misurarsi da solo il suo tasso di ematocrito. Questa persona riferisce che il tasso di ematocrito di Marco era 48.2-48.3, quindi un limite ben al di sotto di quel 53 riscontrato a poche ore di distanza. Si tratta di una testimonianza importantissima, che potrebbe spostare di molto l'interpretazione dei fatti di quel giorno". E' la prima volta che un testimone si espone in maniera così forte, gettando molte ombre su quella giornata. E non è l'unica: ce ne potrebbe essere un'altra in grado di ribaltare la lettura e la storia di quei fatti.



"Nella prima parte dello speciale - prosegue Dezan - ricostruiremo gli ultimi giorni di Marco Pantani ora per ora, ponendo l'accento sui tanti misteri legati a quello che accadde nel Residence 'Le Rose' di Rimini e raccontando tutto ciò che finora non si è detto. Cercheremo poi di far capire come la famiglia Pantani e l'avvocato De Rensis stanno lavorando per far riaprire l'inchiesta".



Misteri, dubbi, tante ombre. Ma anche, e soprattutto, le grandi vittorie di Marco Pantani. I trionfi al Giro d'Italia e al Tour de France. Imprese di un campione diventato mito.