Ciclismo, Froome si ustiona in allenamento

Allenamento da dimenticare per Chris Froome in Sud Africa. L'eroe del Tour de France si è infatti ustionato perché ha messo poca crema sotto la nuova tuta minimal studiata dal suo team per ridurre il peso dei ciclisti. Oltre al danno la beffa. La fidanzata del corridore, infatti, si è presa gioco di lui su Twitter, pubblicando la foto della schiena del compagno accompagnata da una messaggio: "Il pericolo di indossare maglie da uomo a rete..."