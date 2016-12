Ciclismo, Visconti si frattura la tibia

Comincia male la stagione 2014 per Giovanni Visconti: il corridore della Movistar si è fratturato la tibia della gamba destra in seguito a una caduta dopo pochi chilometri della People's Choice Classic, gara che si disputa ad Adelaide. Molti corridori sono finiti a terra in una curva verso sinistra ma l'italiano è l'unico che non è riuscito a ripartire. Il ciclista siciliano ha postato su Twitter una sua foto post operazione.