Ciclismo, Bettini: "Il progetto di Alonso è ambizioso"

Paolo Bettini è a Madrid per iniziare la nuova avventura alla guida del team ciclistico che nel 2015 prenderà vita sotto l'impulso del campione di Formula 1 Fernando Alonso : "E' successo tutto molto in fretta, a dicembre - spiega l'ex ct della Nazionale -. Comincio a sentirmi vecchio e avevo voglia di una nuova sfida. Il progetto di Alonso è ambizioso e innovativo". Sull'addio all' Italia : "Avevo chiesto 4 anni di contratto e me ne hanno offerto uno".

"Lo scorso marzo ho presentato un progetto di quattro anni per il ciclismo italiano che comprendeva le Olimpiadi del 2016 di Rio - spiega ancora Bettini nel corso di un'intervista a 'Cycling News' -. Sapevo che il denaro a disposizione della Federazione era poco, ma il mio programma si fondava su idee piuttosto che su grandi budget. Mi aspettavo che mi avrebbero offerto un contratto di quattro anni, invece me lo hanno fatto per uno. Ora posso solo ringraziare la Federciclismo perché se fossi stato sotto contratto forse non avrei potuto accettare la grande opportunità che mi è stata data da Alonso. Ho voglia di tornare a vivere il ciclismo professionistico giorno per giorno dopo tanto tempo a casa".