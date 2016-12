Ciclismo, Cassani nuovo ct: "Non vedo l'ora di cominciare"

Il neo commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani ha visitato gli uffici della Federazione a Roma dove è stato ricevuto dal presidente Di Rocco e poi ha incontrato il segretario generale Gabriotti per la definizione di alcuni aspetti burocratici. "Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura", ha detto il nuovo c.t. azzurro, sostituto di Paolo Bettini.