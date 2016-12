Ciclismo, Fernando Alonso vuole Peter Sagan

Dopo Paolo Bettini, che sarà il team manager, Fernando Alonso punta a un pezzo da novanta per la sua nuova squadra di ciclismo che sarà in pista nel 2015. C'è stata, infatti, offerta importante per Peter Sagan, fuoriclasse della Cannondale. E' stato lo stesso atleta a rivelarlo in un'intervista rilasciata alla Pravda slovacca alla quale dice anche di aver ricevuto anche altre offerte. "Ma ho ancora un anno di contratto" spiega il corridore.