Riccò spaventa tutti: "In un residence solo come il Panta"

Ieri sera Riccardo Riccò ha spaventato tutti con un tweet: "In un residence solo come il Panta". Parole che hanno fatto temere il peggio per il ciclista, squalificato fino al 2024 causa doping per auto-emotrasfusione, e hanno ricordato a tutti la tragedia di Marco Pantani, scomparso la sera del 14 febbraio 2004 in un residence a Rimini. La paura è rientrata questa mattina quando Riccò ha risposto alla chiamata sul telefono del suo avvocato Alessi: "Sapevo che mi avreste cercato...".