Ciclismo, Anna Mei da record: 738 km in 24 ore

La ciclista Anna Mei, 46 anni, ha conquistato il nuovo record mondiale di percorrenza sulle 24 ore in pista pedalando, sul circuito di Montichiari, per ben 738 km dopo ben 32 ore passate in bicicletta. L'obbiettivo? Accendere i riflettori su una rara malattia genetica, l'epidermolisi, aiutando i bambini colpiti dalla patologia. "Tutto quel tempo in bici non fa piacere ma è una passeggiata se confrontata alla malattia", così ha commentato la Mei.