Malagò: "Basta sputtanare il ciclismo"

Parole dure del presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a Roma durante l'ottava edizione del Giro d'Onore. "Non sopporto il fatto che si voglia sempre disturbare questo sport". E poi continua "quando si deve sempre e solo evidenziare le cose negative che sputtanano il nostro ambiente. Mentre tutte le altre cose sono date per scontate e non fanno più notizia". Ma Malagò è sicuro: "A Rio 2016 ci toglieremo grandi soddisfazioni".