Ciclismo, Di Luca radiato dal Tna

DI LUCA: "DEVO PAGARE PER TUTTI"

Di Luca non ha accolto bene, come normale, la radiazione. "Sicuramente non è una cosa bella, non è che si è felici, era già tutto scritto, questo mi fa pensare che devo pagare per tutti. Di Rocco mi dà dello stupido? Di stupidi ce ne sono tanti, uno che mi viene in mente non fa più il lavoro che faceva fino a qualche giorno fa. Di Rocco può dire quello che vuole. Sicuramente io ho fatto degli errori, ma anche lui nella sua vita di errori penso ne abbia fatti tanti e magari ne commetterà altri", ha commentato. "Ho fatto tante cose per primo e anche questa - ha aggiunto all'uscita dal tribunale - . La cosa chiara, che io so e chi mi conosce sa per certo è che io ho vinto nel ciclismo l'ho vinto per le mie doti e soprattutto non ho mai vinto qualcosa che non potevo vincere: ad esempio non ho mai vinto una cronometro a 60 chilometri orari, qualcun altro si' e magari lo sta ancora facendo. Forse dovevo essere io il primo che doveva pagare per tutti e così è stato".