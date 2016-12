Ciclismo: Astana, ecco la nuova maglia

L'Astana ha presentato ufficialmente la nuova divisa per il 2014 in una conferenza stampa tenuta ad Almaty, in Kazakistan, e presieduta dal general manager Alexandre Vinokourov. Poche le novità rispetto alla divisa 2013, stagione in cui Vincenzo Nibali ha portato il team kazako alla vittoria del Giro d'Italia e al secondo posto alla Vuelta Espana: la scritta Astana non sarà più bianca ma blu, sia davanti che sulla schiena, e in più sarà aggiunto in bella vista un nuovo sponsor, Air Astana.

"I colori nazionali blu e oro del Kazakistan sono unici nel mondo del ciclismo professionistico e fanno sì che i nostri atleti siano facilmente riconoscibili nel gruppo. Siamo fortunati che sia rimasto il nostro sponsor principale, il fondo di previdenza nazionale Samruk-Kazyna, e che si sia unito il club presidenziale delle squadre sportive di Astana. Tali loghi manterranno un posto speciale sul nostro abbigliamento di gara", ha detto Vinokurov. L'obiettivo dello squadrone kazako è vincere il Tour de France 2014 con Vincenzo Nibali e per questo, oltre agli ottimi gregari già presenti nel team, è arrivato anche Michele Scarponi dalla Lampre.