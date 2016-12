Ciclismo: Lampre-Merida, maxi furto a nella sede operativa

Dal magazzino sono sparite bici da crono, cambi, ruote, selle più tutto il materiale di ricambio. I malviventi non si sono però accontentati, portando via dal magazzino anche un furgone per l'assistenza e la manutenzione delle bici ed un'ammiraglia. In questo momento sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Monza ed di Arcore, ma la perdita da parte della società non è solo economica ma soprattutto logistica, visto che le biciclette e tutto il materiale dovevano essere consegnate a Damiano Cunego e compagni di squadra per il raduno del team di Darfo Boario Terme, località scelta per preparare la stagione 2014.