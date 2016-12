Auto contromano, schianto terribile: è grave Alex Carera, manager di Nibali

Alex Carera, manager di Vincenzo Nibali, è da ieri ieri ricoverato presso l'ospedale di Brescia dopo essere stato coinvolto in un incidente sull'autostrada A4 a pochi chilometri dal casello di Palazzolo. Carera era a bordo della sua Bmw quando è stato centrato da un'auto guidata da un 78enne che viaggiava contromano. L'anziano è morto sul colpo, Carera è ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.