Armstrong rivela: "Verbruggen sapeva del mio doping e mi coprì"

L'ex ciclista Lance Armstrong in una lunga intervista al Daily Mail con la sua ex massaggiatrice, Emma O'Reilly, lancia pesanti accuse contro l'ex numero uno dell' Uci: "Verbruggen era una figura chiave nella mia via di fuga dai controlli antidoping. Sapeva del mio utilizzo di sostanze dopanti e mi aiutava a nasconderlo. Fu una delle persone che mi permise di portare a termine il Tour de France 1999 nonostante fossi risultato positivo a un test".

"Non ho più intenzione di mentire per proteggere queste persone che non meritano il benché minimo rispetto. Io li odio. Ho chiuso con loro" aggiunge il texano. Ma non è questa l'unica rivelazione. Armstrong, oltre a riferire la complicità dell' ex capo dell'Unione Internazionale Ciclismo, che ha sempre negato, rende noti alcuni dettagli sulle prescrizioni retrodatate della US Postal che per anni gli hanno permesso di farla franca. E di vincere in maniera non regolare.