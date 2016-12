Ciclismo, Hesjedal confessa: "Mi sono dopato più di dieci anni fa"

Il canadese Ryder Hesjedal, vincitore del Giro d'Italia 2012 , ha ammesso di essersi dopato "più di dieci anni fa". La confessione arriva dopo le accuse di Dane Michael Rasmussen , che ha detto di aver insegnato a Hesjedal come prendere l'Epo nel 2003. "Ho amato e amo questo sport, ma più di dieci anni fa ho scelto la strada sbagliata", ha aggiunto il corridore del team Garmin-Sharp, che poi si è scusato per quello che ha fatto.

"Anche se ho commesso questi errori più di dieci anni fa e per un breve periodo, questo non cancella il fatto che ci sono stati e mi dispiace - ha aggiunto - Credo che dire la verità aiuterà questo sport ad andare avanti e da quando un anno fa sono stato contattato dalle autorità antidoping, sono stato onesto sul mio passato". In particolare Hesjedal è stato uno dei tanti ciclisti chiamati a testimoniare per il caso Armstrong presso l'Usada (lo statunitense fu suo compagno di squadra alla U.S. Postal e Discovery Channel nel 2004 e 2005).