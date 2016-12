Ciclismo, svelato il Tour de France 2014

Il Tour de France 2014 partirà con una tappa in linea da Leeds, in Gran Bretagna, il 5 luglio e si concluderà, come sempre, a Parigi sugli Champs-Élysées il 27 luglio. Percorso duro per l'edizione numero 101 della Grand Boucle che avrà ben cinque arrivi in salita (Planche des Belles Filles, Chamrousse, Risoul, Pla d'Adet e Hautacam). Corsa adatta per Nibali che al suo fianco avrà il nuovo gregario Scarponi: sarà guerra con Froome, ultimo vincitore della maglia gialla