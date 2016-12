Armstrong, l'ex compagna Sheryl Crow: "Ho visto Lance doparsi"

Anche l'ex compagna dell'epoca, la cantante Sheryl Crow , ha testimoniato sull'uso di doping da parte di Lance Armstrong . A rivelarlo è un'anticipazione del 'New York Daily News' sul libro 'Wheelmen', scritto da due cronisti del Wall Street Journal, Reed Albergotti e Vanessa O'Connell. Nel 2004 la Crow vide con i propri occhi Armstrong che si praticava una trasfusione di sangue su un aereo privato in volo verso il Belgio.

Armstrong, stando al racconto dei due cronisti, "non pensava che la Crow all'epoca avesse interesse a rivelare alla stampa il programma di doping del suo team e le aveva spiegato che si trattava di una pratica diffusa e utilizzata da tutti i ciclisti". La cantante poi riferì quanto aveva visto agli investigatori federali, non prima di aver ottenuto l'immunità. Nel 2011 la cantante collaborò attivamente con Jeff Novitzky, l'investigatore della Food and Drug Administration che lavorava sul caso. La storia d'amore fra Armstrong e la Crow è finita nel 2007. Privato dei sette Tour de France vinti e bandito a vita da tutte le competizioni, lo scorso gennaio il texano - ospite del programma televisivo di Oprah Winfrey - ha ammesso di essersi dopato.