Ciclismo, svelato il Giro d'Italia 2014: si parte da Belfast e si chiude a Trieste

E' stata svelata a Milano l'edizione numero 97 del Giro d'Italia. La corsa rosa 2014 prenderà il via venerdì 9 maggio da Belfast, in Irlanda del Nord (undicesima partenza dall'estero), per chiudersi a Trieste il 1° giugno. Ventuno le tappe in programma per 3.449,9 chilometri totali. Dopo le prime tre frazioni in Irlanda, il Giro approderà in Italia con la Giovinazzo-Bari. Alla penultima tappa è previsto l'arrivo clou sul Monte Zoncolan.