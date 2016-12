Mondiali ciclismo: ecco la gara conclusiva

E' il grande giorno della prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo di Toscana 2013 , la gara regina che designerà il nuovo campione del mondo delle due ruote. Una prova attesissima sulle strade italiane, un evento dedicato alla memoria di Franco Ballerini e al grande Alfredo Martini , ex ct oggi 92enne: 272 kilometri con partenza da Lucca e arrivo a Firenze e i primi 106,6 km con le dure salite di Montecarlo e del San Baronto.

La griglia dei favoriti vede in prima fila i protagonisti delle classiche del nord, ovvero Fabian Cancellara, lo svizzero già bronzo nella prova a cronometro e più volte re a Fiandre e Roubaix, Peter Sagan, 22enne fenomeno slovacco, il campione del mondo in carica Philippe Gilbert e Alejandro Valverde. L'Italia si affida al talento di Vincenzo Nibali e alle qualità di Filippo Pozzato, senza dimenticarsi di Diego Ulissi. Possibili outsider sono Chris Froome, re del Tour de France 2013, Joquim Rodriguez, in possesso di una grande sparata per il finale, e Daniel Martin, irlandese vincitore quest'anno della Liegi.