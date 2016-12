Ciclismo, bronzo per la Ratto ai Mondiali

Porta la firma di Rossella Ratto la prima medaglia dell'Italia ai mondiali di ciclismo in corso in Toscana. L'azzurra ha vinto il bronzo nella prova donne Elite, che si è disputata da Montecatini Terme a Firenze, su un percorso lungo 140,050 chilometri. L'oro è andato alla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che si è imposta per il secondo anno consecutivo, precedendo per distacco la svedese Emma Johansson, argento, e la Ratto.