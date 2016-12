Mondiali ciclismo 2013, Bettini: "Aspetteremo momento giusto"

Andrà in scena domenica l'atto finale dei Mondiali di Toscana 2013 . "Abbiamo rivisto il percorso ed è davvero bello, con i primi 100 km in cui sarà già gara vera, con le salite di Montecarlo, Collodi e San Baronto. Se fin dal mattino presto ci mettiamo a inseguire le iniziative di fuga, ci stanchiamo e saremo costretti a inseguire tutto il giorno. Meglio che a inseguire siano gli altri, noi aspetteremo il momento giusto" ha dichiarato il ct azzurro Bettini .

Bettini ha aggiunto: "Fino a 4 chilometri dall'arrivo il circuito non offre alcun recupero. E' lì il passaggio più delicato, dove si possono fare grandi cose, ma anche naufragare nella corsa". Quella di domenica sarà l'ultima prova in azzurro per Luca Paolini: "Questo sarà il mio ultimo Mondiale". Il 36enne comasco della Katusha, storico compagno del Bettini ciclista, a Firenze toccherà il traguardo dei 10 mondiali corsi.