Mondiale di ciclismo 2013: è ancora Martin il re della crono

Tony Martin conquista per la terza volta consecutiva l'oro Mondiale nella cronometro individuale. Il tedesco trionfa sul traguardo di Firenze con il tempo di 1h05'36"65 precedendo il britannico Bradley Wiggins (1h06'22"74). Sul gradino più basso del podio sale invece Fabian Cancellara . Lo svizzero, grande favorito della vigilia, chiude con il crono di 1'06'24"99. Per Martin terzo oro successivo dopo i Mondiali di Copenaghen e Valkenburg.

Nella prima parte di gara Cancellara tiene il passo del tedesco che esce fuori alla distanza. Nel frattempo Wiggins taglia il traguardo posizionandosi momentaneamente primo. Martin è però un treno che continua ad ingranare e, con una progressione incredibile, rifila 46" al britannico. Cancellara appare in difficoltà e perde anche la seconda posizione per soli due secondi da Wiggins.

Settimo posto per l'italiano Marco Pinotti a 2'41" dal tedesco. A 10 secondi di distanza dal connazionale si piazza invece l'altro azzurro Adriano Malori, ottavo.