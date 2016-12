Mondiali ciclismo 2013: a Ellen Van Dijk la crono donne

Al secondo posto, è quindi medaglia d'argento, si è piazzata la neozelandese Linda Villumsen che ha tagliato il traguardo con 24 secondi di ritardo: per la Villumsen si tratta del quinto podio iridato consecutivo, con tre bronzi e due argenti. Terzo posto per per l'americana Carmen Small, arrivata col tempo finale di 28'16"92. Giù dal podio l'altra americana Evelyn Stevens, la tedesca Trixi Worrack e la danese Annika Lanvgad. Male le due italiane in gara: 13esima è Elisa Longo Borghini col tempo di 29'11"76 mentre 17esima è Rossella Ratto in 29'43"21.