Ciclismo, Under 23: Damien Howson conquista l'oro al Mondiale

Nel campionato mondiale di ciclismo under 23, disputato in Toscana, Damien Howson conquista l'oro nella cronometro uomini. L'australiano ha percorso 43,5 km sulle strade tra Pistoria e Firenze in 49'49"97 precedendo il francese Yoann Paillot e il danese Lasse Norma Hansen. Lontani gli azzurri: Dario Martinelli, il primo degli italiani, è giunto solo in 29° posizione. Nella cronometro individuale donne svetta invece la francese Severine Eraud.