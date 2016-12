Alonso, niente Euskaltel: la trattativa è saltata

La trattativa è saltata perché Alonso voleva rilevare solo i 14 contratti di ciclisti in carico al team, mentre il team invece vuol vendere l'intera struttura, staff, tecnici e manager compresi oltre che i veicoli e gli accordi in essere con Orbea e BioRacer.

Nonostante il fallimento della trattativa con l'Euskaltel, il pilota della Ferrari non ha rinunciato a mettere in piedi una squadra di ciclismo entro il 2015. Lo ha assicurato in un comunicato in cui ha spiegato di "averci provato fino in fondo, ma è veramente impossibile avere un team per l'anno prossimo. La mia passione per questo sport, la volontà di fare la mia parte nel mondo del ciclismo resta intatta - afferma Alonso -. Da domani cominceremo a lavorare per la costruzione di una squadra della quale essere fieri. Questa avventura non deve che iniziare. Sono pieno di impazienza per il 2015".