Ciclismo, Paolo Bettini: "La squadra è pronta, speriamo nel podio a Firenze 2013"

"Siamo consapevoli delle pressioni che ci sono intorno alla nostra Nazionale per la vittoria finale del mondiale ma sono convinto di avere una squadra forte e pronta ad ogni tipo di corsa che si sviluppera' - ha aggiunto il ct -. Sono convinto di aver fatto scelte equilibrate e lo stato di forma fisico e di umore dei corridori che ho a disposizione e' molto buona''. ''Si e' parlato molto del percorso, credo sia adatto sia per una corsa dura, selettiva, sia alla gamba di passisti qualora ci fosse della pretattica in gara. Ci saranno tutti i migliori e questo rendera' questo Mondiale assai prestigioso - ha concluso il ct -. Corriamo in casa, speriamo che il calore dei tifosi italiani ci dia la giusta mano per tutte le corse della settimana mondiale, non solo per quella elite maschile".