Morte Pantani, la madre: "Riaprite il processo"

Marco Pantani scomparve quasi 10 anni fa, il 14 febbraio del 2004, in un residence di Rimini. La sua morte resta ancora avvolta nel giallo e la madre dell'indimenticato Pirata, Tonina, chiede di riaprire il processo: "Sulla morte di Marco ho ancora tanti dubbi, che vorrei fossero chiariti - rivela a 'Mattino Cinque', in onda su Canale 5 -. Ho letto i faldoni del Tribunale e ci sono scritte cose non vere. Marco non era solo, nel residence di Rimini dove è stato trovato morto: con lui potevano esserci più persone. Ha chiamato i carabinieri, parlando di persone che gli davano fastidio e, dopo un'ora, è stato trovato morto".

La madre di Pantani chiede dunque di far luce sulle ultime ore del ciclista e attacca: "Nella sua stanza sono stati trovati alcuni giubbotti che aveva lasciato a Milano, dal momento che, quando era arrivato in quell'albergo, non aveva bagaglio - prosegue Tonina Pantani -. Io chiedo la riapertura del processo, perché voglio spiegazioni, ricevere risposte. Voglio sapere com'è morto. Il mio dubbio più grande è che me lo abbiano ucciso perché Marco dava fastidio a qualcuno, non a quelli che vendevano cocaina, dava fastidio al mondo del ciclismo - accusa la signora Pantani -. Penso che abbia pestato i piedi a qualcuno. Marco era così, quello che pensava diceva: ha parlato di doping dicendo che esisteva non solo nel ciclismo ma in tutti gli sport".

Alla trasmissione è intervenuto anche l'avvocato della famiglia Pantani, Antonio De Rensis: "Noi partiamo da una rilettura dei fatti, pensando che, alla fine, andremo nella stessa direzione delle indagini, senza tesi precostituite - afferma il legale -. Se ci saranno zone d'ombra andremo avanti senza guardare in faccia nessuno".