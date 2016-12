Ciclismo, Vuelta: Matthews vince nel giorno di Horner

Il percorso odierno non presenta alcuna asperità e così il gruppo cerca di mantenere i ranghi compatti evitando possibili fughe. A meno 30 dall'arrivo si assiste allo scatto di Francisco Aramendia Llorente e di Alessandro Vanotti ma i due guadagnano solo una trentina di secondi sul plotone maglia rossa. L'occasione per un arrivo in volata è troppo ghiotta e le squadre degli uomini jet cominciano a fare l'andatura raggiungendo i fuggitivi a 10 chilometri dal traguardo. Nel finale lo spunto vincente è di Michael Matthews che prende la ruota di Tyler Farrar e lo anticipa nel finale. Per l'australiano si tratta della seconda vittoria alla Vuelta dopo quella nella 5a tappa sempre in volata. Dopo aver tagliato il traguardo è grande gioia in casa Radioshack per la conquista della Vuelta da parte di Chris Horner, che ha tenuto testa a Vincenzo Nibali, secondo in generale. Sul gradino più basso del podio sale lo spagnolo Alejandro Valverde.