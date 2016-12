Vuelta: niente impresa di Nibali sull'Angliru, Horner ipoteca la maglia rossa

Nulla da fare: Vincenzo Nibali non è riuscito nell'impresa di bissare il successo della Vuelta 2010 . Lo Squalo di Messina si è dovuto arrendere allo statunitense Chris Horner che, a quasi 42 anni, ha in mano la vittoria più importante della carriera. Sull'Angliru l'italiano dell'Astana ha provato di tutto per recuperare i 3" alla maglia rossa, ma all'ultimo km ha ceduto, scendendo a 37" in generale. La penultima tappa è andata a Elissonde.

Nibali, dopo aver perso la maglia rossa di leader, sulla salita finale non si è risparmiato, ha attaccato a 6 km dall'arrivo e provato a far saltare i diretti avversari, contando anche sul compagno Tiralongo in fuga. Vincenzo però non ha guadagnato più di 7", mentre dietro Horner si è riorganizzato insieme a Valverde e Rodriguez e dopo appena un km hanno ripreso l'azzurro. Nibali però non ci è stato e ha continuato a scattare, ma l'americano, con i suoi 42 anni, non ha ceduto ed è rimasto attaccato col suo ritmo sempre sui pedali. A poco meno di 2 km dall'arrivo è stato Horner ad attaccare e Nibali, provato dai tanti scatti, ha ceduto, forse più di testa che di gambe. L'americano si è seduto sul sellino ed è scappato via, chiudendo ad appena 26" da Elissonde. Terzo Valverde che è giunto assieme a Nibali a 54". Per Horner il secondo posto sull'Angliru vale l'ipoteca della Vuelta visto che il suo vantaggio è di 37" su Nibali e di 1'36" su Valverde, che ha salvato il podio dagli attacchi di Rodriguez, quarto a 3'22". La 21.a e ultima tappa sarà una passerella di 109 km da Leganes a Madrid.