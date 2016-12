Vuelta: il caso-Horner. Fenomeno a 42 anni

Per il ciclismo il 2013 è stato l'anno delle grandi risposte. Finalmente Lance Armstrong, a gennaio, si è deciso ad ammettere tutto quello che aveva ferocemente negato per anni: dopo aver spianato montagne, annichilito avversari inermi e vinto come nessun altro in Francia, lo abbiamo visto piangere come un bambinetto scoperto a rubare le caramelle.

Nelle due ore più complicate della sua vita ha ammesso l'utilizzo di tutto l'arsenale dopante che la moderna tecnologia mettesse a disposizione dell'uomo. Il propellente delle sue vittorie aveva un unico nome: doping, spinto ai massimi livelli. Ma nel momento stesso in cui la storia degli ultimi dieci anni a due ruote viene, dolorosamente, riscritta e le domande rimaste per anni inevase trovano improvvisa risposta ecco comparire all'orizzonte altri due clamorosi quesiti: Froome e Horner.



Il primo, semisconosciuto fino a due anni fa, si trasforma nel padrone assoluto del Tour de France; il secondo, a quasi 42 anni, si permette il lusso di strapazzare in salita tutti, con scatti e attacchi che poco hanno a che vedere con la logica sportiva e soprattutto con la sua carta d'identità. E' difficile, veramente difficile, dare un senso a quel che abbiamo visto nelle ultime due corse a tappe ma ancor più difficile provare a credere, dopo l'era Armstrong, alle stupefacenti trasformazioni: da atleti normali a super uomini.



Ma come fa Froome a scalare montagne con tempi migliori rispetto a quelli di Armstrong dopato? Ma come fa Horner a volare in salita come un ragazzino e mettersi dietro atleti come Nibali, Rodriguez e Valverde? Sono queste le domande che tutti gli appassionati di ciclismo si pongono e l'unica risposta che ci sentiamo di dare è questa: "Not Normal", espressione che Lance Armstrong usava quando qualche suo collega, a suo modo di vedere, andava troppo forte. E lui chiaramente sapeva perché.



Vedendo Horner volare ieri sull'ultima salita a tempo di record viene da pensare che più di una sorpresa, sia un vero e proprio miracolo.

L'americano non solo non ha mai corso a questi livelli, ma non ci si è nemmeno avvicinato nell'arco di quasi vent'anni di corse; ed è piuttosto singolare pensare ad un talento che sbocci alle tenera eta' di "quasi" 42 anni.



Risposte dicevamo: l'unica, ribadiamo, è: Not Normal. Punto!

Se poi qualcuno vuole credere ai miracoli, liberissimo di farlo.