Vuelta 2013, 17esima tappa: Mollema sorprende tutti

La frazione vede subito la fuga di Adam Hansen e del solito Javier Francisco Aramendia, che scollinano assieme i due Gpm di terza categoria sull'Alto de Pradilla e sull'Alto de Valmala ma vedono il loro vantaggio ridursi fortemente a causa del lavoro in gruppo di Euskaltel-Euskadi e Lampre Merida. Il gruppo si fraziona a causa del forte vento, Nibali sfrutta il caos e va via con Horner, Valverde e Purito Rodriguez: a 19 dal traguardo vengono ripresi i fuggitivi.

A dieci dalla fine il gruppo si ricompatta, ed è Diego Ulissi a provare ad approfittarne: l'italiano della Lampre scatta ma viene ripreso subito da Egoi Martinez, a 4 dal traguardo i due si lasciano inghiottire di nuovo. Alla fine è Mollema a sorprendere tutti con uno scatto in solitaria: prima vittoria per l'olandese in questa Vuelta. Domani si torna a salire: 186 chilometri da Burgos a Pena Cabarga con la spaventosa ascesa finale e picchi vicini al 20%, arriva il momento della verità.