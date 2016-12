Vuelta 2013: impresa Geniez, Nibali sempre in rossa

Sull'ascesa del Port de Bales sono due i corridori al comando: il portoghese Fernando Cardoso e il francese Alexandre Geniez. Alle loro spalle si forma un gruppetto composto da 6 corridori: tra questi anche gli italiani Michele Scarponi e Giampaolo Caruso. Il plotone della maglia rossa accumula un ritardo di oltre 6 minuti.



Nibali lascia correre non essendoci ciclisti pericolosi in fuga. In discesa Geniez stacca Cardoso guadagnando un vantaggio di oltre due minuti che gli permette di involarsi verso il traguardo. Dal gruppo Nibali prova a scappare Nicolas Roche, sesto in classifica generale a 4'06" dallo 'Squalo dello Stretto'. Ma l'italiano è in forma straordinaria e gestisce la fuga mantenendo l'irlandese a distanza di sicurezza.



Nel frattempo Geniez prosegue senza sosta la sua corsa in solitaria godendosi nell'ultimo chilometro il saluto del pubblico prima di alzare le braccia al cielo. Al secondo posto si piazza un sorprendente Michele Scarponi, distanziato di 3 minuti dal francese. Terzo Nicolas Roche che prende 4 secondi di abbuono. Subito dietro Nibali col gruppetto dei migliori. Il siciliano resta brillantemente al primo posto nella generale. Domani andrà in scena la 16a tappa, da Graus all'arrivo in salita di Sallent de Gallego.