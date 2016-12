Vuelta 2013: 14esima tappa, impresona Ratto

Alla Vuelta iniziano i Pirenei ed è subito giornata campale, con gioie e dolori per i colori italiani. A trionfare nella 14esima tappa, 155 chilometri da Bagà alla Collada de la Gallina, è Daniele Ratto, autore di una vera e propria impresa: l'italiano arriva in solitaria sotto il diluvio. Ottima giornata per Vincenzo Nibali, che arriva secondo a 3'52" e incrementa sui rivali. Costretto al ritiro, invece, l'altro big azzurro Ivan Basso.