Vuelta: Basso shock, rischia il congelamento e si ritira

Brutta notizia per i colori italiani alla Vuelta di Spagna. Nel corso della 14esima tappa, la prima pirenaica da Bagà alla Collada de la Gallina, Ivan Basso è stato costretto al ritiro per problemi di ipotermia. Il ciclista varesino, settimo in classifica a 2'52" dal leader Vincenzo Nibali, ha pagato il maltempo abbattutosi sulla corsa spagnola e ha dovuto arrendersi fermandosi sulla discesa dal Coll de Ordino a causa della pioggia e del freddo.