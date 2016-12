Vuelta 2013, 12a tappa: volatona Gilbert

Giornata per velocisti alla Vuelta di Spagna. Ad aggiudicarsi la 12esima tappa, 164 chilometri da Maella a Tarragona, è il campione del mondo Philippe Gilbert. Con un’azione strepitosa il belga della Bmc è riuscito a sorprendere il norvegese Edvald Boasson Hagen in volata, mentre al terzo posto si è piazzato l'argentino Maxi Richeze. Tutto tranquillo per Vincenzo Nibali, che conserva la maglia rossa.