Vuelta, Nibali più forte di una puntura d'ape

Ieri alla Vuelta di Spagna Vincenzo Nibali ha messo a segno un grande colpo tornando al comando della classifica generale e rimettendosi la maglia rossa di leader della classifica generale. Il dominatore del Giro d'Italia ha chiuso al quarto posto la cronometro di Tarazona vinta da Cancellara. Un risultato importantissimo a metà Vuelta che lo porta ad accumulare un vantaggio di 46 secondi su Valverde e due minuti e 33 su Rodriguez. Meno bene del previsto invece Basso che adesso in classifica ha un ritardo di 2 minuti e 55 secondi su Nibali. Ma sulla gara di ieri c'e' un retroscena importantissimo perché guardate com'era conciato Nibali prima del via. Il viso gonfio e gli occhi che al mattino non si aprivano a causa di una reazione allergica dopo la puntura di un'ape. La situazione si sarebbe potuta risolvere con una semplice iniezione di cortisone che in un'ora avrebbe potuto ridurre il gonfiore. I regolamenti lo consentono. Ma la squadra di Vincenzo aderisce ad un programma che vieta questo tipo di iniezioni e così, il corridore ha rischiato di compromettere la corsa pur di non infrangere le regole che spontaneamente aveva accettato di seguire. questo rende ancor più significativa la sua bella gara di ieri e il suo percorso nel ciclismo.