Vuelta 2013: Koenig vince l'8a tappa, Nibali perde la maglia rossa che va a Roche

Dopo pochi chilometri dal via parte una fuga con 13 corridori, tra questi anche Dario Cataldo del Team Sky. Tutti gli uomini di classifica mettono i propri uomini davanti a far l'andatura per puntare ad un attacco nel finale. La corsa entra nel vivo all'attacco dell'ascesa finale con Cataldo che riesce a spezzare il gruppo di testa restando al comando col tedesco Dominik Nerz della Bmc e con lo spagnolo Rafael Valls Ferri della Vacansoleil. A meno 6 dal traguardo i fuggitivi vengono ripresi dal plotoncino maglia rossa guidato da Vincenzo Nibali e Ivan Basso sempre al fianco dello 'Squalo dello stretto'. Il primo vero attacco è targato Igor Anton della EusKaltel. Lo spagnolo guadagna subito secondi preziosi e alla sue spalle si scatena la bagarre con Horner, secondo in classifica, sugli scudi. Ma Basso appare in grande forma e si lancia all'inseguimento, assieme a Daniel Moreno e Leopold Koenig di Igor Anton. Proprio il ceco Koenig riesce a scattare nell'ultimo chilometro e, dopo uno sforzo immane, taglia il traguardo a braccia alzate. Subito dietro arriva il gruppetto Basso con Nicolas Roche che conquista così la maglia rossa a discapito di Nibali, che scende al quarto posto in classifica a 18 secondi dal leader. Santaromita e Basso salgono all'undicesimo al dodicesimo posto nella generale. Domenica la nona tappa, sui 163 chilometri da Antequera a Valdepenas de Jean. Il percorso presenta una salita finale di un chilometro con pendenze durissime.