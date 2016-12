Vuelta 2013: trionfa Morkov, Nibali resta leader

La frazione odierna, lunga 168,4 chilometri, è stata però caratterizzata dalla grande prova di Tony Martin, protagonista di una straordinaria fuga solitaria. Il tedesco campione del mondo a cronometro è stato però battuto in volata, finendo per chiudere settimo. Il suo vantaggio dal resto del gruppo ha toccato anche i 3'30'' quando mancavano meno di 70 chilometri al traguardo, ma a 25 metri dall'arrivo si è materializzata per lui la clamorosa beffa. Domani è in programma la settima tappa del Giro di Spagna: partenza da Almendralejo e arrivo a Mairena de Aljarafe per un totale di quasi 200 chilometri. Frazione adatta ad un arrivo allo sprint.