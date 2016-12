Vuelta 2013, 5a tappa: vince Matthews, Nibali resta in rosso

Michael Matthews (Orica Greenedge) ha vinto la quinta tappa della Vuelta con arrivo a Lago de Sanabria. L'australiano si è imposto in volata sull'argentino Maximiliano Richeze (Lampre-Merida) e sul belga Gianni Meersman (Omega Pharma-Quick Step). La maglia rossa di leader della classifica generale resta sulle spalle di Vincenzo Nibali. Domani sesta tappa in larga parte pianeggiante da Guijuelo a Caceres per un totale di 175 chilometri.