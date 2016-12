Vuelta 2013: Daniel Moreno show, Nibali in rossa

Daniel Moreno Fernandez vince la quarta tappa della Vuelta di Spagna 2013 di 189 chilometri da Lalin a Finisterra . Vincenzo Nibali conquista nuovamente la maglia rossa , arrivando con alcuni secondi di vantaggio sul detentore di giornata, lo statunitense Chris Horner. Terza piazza per Nicolas Roche . Domani è in programma la quinta tappa, di 174,3 chilometri, da Sober a Lago de Sanabria.

La frazione presenta un tracciato vallonato con molte salitelle in grado di affaticare le gambe degli atleti. Sono diversi gli scatti che si susseguono ma la Radioshack non ha alcuna intenzione di perdere la maglia rossa di Horner e così il team a stelle e strisce riesce a cucire ogni strappo.

Il gruppo si compatta a 10 chilometri dall'arrivo con l'Astana di Nibali e la Cannondale di Ivan Basso davanti a tirare. All'ultimo chilometro parte Daniel Moreno del team Katusha con Fabian Cancellara che si lancia alle sue spalle. Ma per lo svizzero non c'è nulla da fare e così lo spagnolo, vincitore in questa stagione della Freccia Vallone, può alzare le braccia al cielo di Finisterra. Terzo Simon Gerrans. Poco più indietro Nibali che si riprende così la maglia di leader della classifica staccando Horner nei metri finali.