Ciclismo, Vuelta 2013: Horner, terza tappa e maglia

E' Chris Horner il grande protagonista della terza tappa della Vuelta 2013, 184 chilometri da Vigo a Vilagarcia de Arousa. L'americano della RadioShack piazza l'acuto sulla salita finale negando il successo di tappa a Ivan Santaromita e strappando la maglia rossa a Vincenzo Nibali. Nulla di preoccupante per lo Squalo dello Stretto, staccato di soli 8": forse è addirittura meglio lasciare la leadership ad altri per non attirare troppe attenzioni.