Vuelta 2013, 2a tappa: acuto Roche, Nibali in maglia rossa

La prima tappa impegnativa della Vuelta 2013 arriva presto, già in occasione della seconda tappa, con l'ascesa all'Alto do Monte da Groba di Baiona a 10 chilometri dalla fine.

Gli scatti erano iniziati già in precedenza, con Rasmussen, Henderson e Aramendia Llorente che arrivano ad avere una decina scarsa di minuti di vantaggio sul gruppo della maglia rossa Brajkovic, compagno di squadra di Nibali.

La Lampre, al servizio di Michele Scarponi, guida il gruppo alla caccia dei fuggitivi: i tre vengono ripresi proprio all'inizio dell'ultimo Gpm di prima categoria. In salita sono Movistar e Astana a dettare il ritmo, vanno in crisi uno dopo l'altro Samuel Sanchez, il capitano del Team Sky Henao, Thibaut Pinot e proprio Brajkovic. Gli ultimi due durissimi chilometri vedono in testa un quartetto composto da Koenig, Roche, Daniel Moreno e il nostro Domenico Pozzovivo: la spunta l'irlandese, ma per gli italiani le sensazioni sono davvero ottime.

Domani 8lunedì) terza tappa, 184 chilometri da Vigo a Mirador de Lobeira.