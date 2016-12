Ciclismo: Pozzato conquista la Coppa Agostoni

Filippo Pozzato si è aggiudicato la 67esima edizione della Coppa Agoston i, primo appuntamento del trittico lombardo. Sul traguardo di Lissone il ciclista della Lampre si è imposto in volata su Simone Zanzi (Astana) e Marco Zamparella (Utensilnord). Per il 31enne veneto si tratta del secondo successo stagionale dopo quello d'inizio anno al Trofeo Laigueglia . Una vittoria arrivata dopo le critiche del ct Bettini a pochi giorni dai Mondiali.

"Non basta il nome, servono grandi risultati per andare al Mondiale" aveva detto il "Grillo".

Prima della volata finale la gara è stata animata soprattutto dalle accelerazioni di Fabio Aru. Il 23enne della Astana è scattato per primo sul colle Brianza, subito seguito da un gruppetto che si è agganciato al ciclista sardo per provare la fuga. Aru ha provato un nuovo allungo sul Lissolo, ultima salita della corsa, ma il gruppo tirato dalla Lampre ha vanificato i suoi sforzi riprendendo i fuggitivi a un chilometro dal traguardo. "Sono molto felice - ha detto Pozzato a fine gara -, stavo bene e mi sentivo di poter vincere. La squadra è stata fantastica e sono davvero soddisfatto di aver portato il nome della Lampre ad un successo in casa".