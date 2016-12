Ciclismo, Zabel: "Mi sono dopato dal 1996 al 2004"

Ennesima bufera doping sul mondo del ciclismo. Erik Zabel, ex velocista tedesco vincitore di più di duecento corse in carriera, ha confessato di essersi dopato dal 1996 al 2004 ricorrendo, tra l'altro, a Epo, cortisone e trasfusioni. La confessione dell'ex sprinter, oggi 43enne, appare in una lunga intervista rilasciata all'edizione online del Suddeutsche Zeitung. "Nel 2003 mi sono sottoposto a una re-infusione prima del Tour de France", ha ammesso Zabel, vincitore per sei volte consecutive, dal 1996 al 2001, della maglia verde al Tour de France.

La confessione di Zabel arriva a pochi giorni di distanza dalla relazione sull'efficacia nella lotta al doping, presentata dalla commissione d'inchiesta del senato francese, durante la quale era emerso che il tedesco, insieme a Mario Cipollini, era risultato positivo ad alcuni test sull'Epo durante l'edizione 1998 del Tour de France. In precedenza Zabel aveva ammesso di avere provato l'Epo solo per un breve periodo nel 2007: "Volevo innanzitutto mantenere la mia vita da sogno, quella da ciclista professionista - ha spiegato l'ex velocista motivando il ricorso al doping -. Amavo così tanto quello che facevo, le corse, i viaggi. Il mio egoismo è stato semplicemente più forte".