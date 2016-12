Clasica di San Sebastian al francese Gallopin

Il francese Tony Gallopin (RadioShack) ha vinto per distacco la Clasica San Sebastian, prova valida per il circuito World Tour di ciclismo. Secondo posto per lo spagnolo Alejandro Valverde, che ha battuto in volata il ceco Roman Kreuziger, il suo connazionale Mikel Nieve e l'irlandese Nicolas Roche, tutti giunti a 28" dal vincitore. Moreno Moser, primo degli italiani, ha chiuso al settimo posto con un distacco di 51" da Gallopin.